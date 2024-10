Staffelstart «Die Kanzlei»: Das sind die beliebtesten Anwaltsserien

Internationale Anwaltsserien wie «Better Call Saul» (2015–2022), «How to Get Away with Murder» (2014–2020), «Suits» (2011–2019), «Good Wife» (2009–2016), «Boston Legal» (2004–2008), «Ally McBeal» (1997–2002), «Law & Order» (1990–2010, seit 2022) oder «Perry Mason» (1957–1993) erfreuen sich bis heute grosser Beliebtheit bei den Fans und räumen regelmässig bei den Golden–Globe– und Emmy–Preisverleihungen ab.