Stallmeister verrät: So war Queen Elizabeths letzter Ausritt

Queen Elizabeth II. (1926–2022) ging bis kurz vor ihrem Tod ihrer grossen Leidenschaft nach: dem Reiten. Das erzählt ihr einstiger Stallmeister Terry Pendry (74) jetzt im Podcast «Rosebud With Gyles Brandreth». Demnach stieg die britische Monarchin am 18. Juli 2022, rund acht Wochen vor ihrem Tod am 8. September 2022, ein letztes Mal auf ihr Lieblingspony Emma.