Star-Auflauf in der Allianz Arena: Tom Kaulitz feiert Bayern-Sieg

In der VIP–Lounge wurde zudem Bayern–Legende Roy Makaay gesichtet, der die aktuelle Generation der Stürmer genau unter die Lupe nahm. Lennart Karl, der verletzungsbedingt passen musste, erschien in einem auffälligen pinken Outfit. Er wurde in Begleitung von Zoe Käppele gesehen – offenbar ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar. Ebenfalls auf der Tribüne sass Mittelfeldspieler Tom Bischof, der aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht im Kader stand, zusammen mit seiner Freundin Josefine Scholl.