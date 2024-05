Star-Auftritte im Mai: Auch diese Stars waren schon bei «Rote Rosen»

Den Anfang macht YouTube–Star Freshtorge (35). Am 2. und 3. Mai ist der Comedian und Schauspieler, der eigentlich Torge Oelrich heisst, in der Rolle des Net–Coaches Tom Tool zu sehen. Nur wenige Tage später – am 7., 8. und 10. Mai – stattet Olympiasiegerin Heike Drechsler (59) dem norddeutschen Städtchen einen Besuch ab. Zum krönenden Monatsabschluss ist ab 29. Mai Starkoch Johann Lafer (66) bei «Rote Rosen» und mischt in vier Folgen das «Carlas» auf.