Star aus «Dallas» und «Full House»: Alice Hirson ist tot

Grosse Erfolge im TV–Business

Die Karriere von Alice Hirson erstreckte sich über viele Jahrzehnte. Einem breiten Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle der Mavis Anderson in der Erfolgsserie «Dallas» bekannt, in der sie von 1982 bis 1988 in insgesamt 26 Episoden zu sehen war. Auch in der ABC–Sitcom «Ellen» übernahm sie zwischen 1994 und 1998 eine wiederkehrende Rolle – als Lois Morgan verkörperte sie die Mutter der von Ellen DeGeneres (67) gespielten Hauptfigur. In der Serie "Full House" war sie in den 1980er Jahren ebenfalls in ein paar Episoden zu sehen.