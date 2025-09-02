Star aus «Der mit dem Wolf tanzt»: Graham Greene ist tot

Der Agent des Filmstars erklärte in einem Statement für das US–Branchenportal «Deadline», Graham Greene sei «ein grossartiger Mann mit hohen moralischen Werten und einem starken Charakter» gewesen. Man werde ihn «für immer vermissen». Er fügte hinzu: «Endlich bist du frei.» Greene hinterlässt seine Ehefrau, eine Tochter und ein Enkelkind.