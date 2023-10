Star aus «Lost in Space» und «General Hospital»: Mark Goddard ist tot

US–Schauspieler Mark Goddard (1936–2023), bekannt für seine Rollen in «Lost in Space» und «General Hospital», ist gestorben. Er wurde 87 Jahre alt. In einem Statement auf Facebook erklärte Goddards Frau Evelyn Pezzulich, dass bei dem TV–Star Lungenfibrose diagnostiziert worden war. Er sei am Dienstag, 10. Oktober, in Hingham, Massachusetts, während der Hospizpflege gestorben, heisst es weiter.