Star aus Woody-Allen-Filmen: Schauspieler Tony Roberts ist gestorben

Rollen an der Seite von Woody Allen

Tony Roberts hatte zum einen eine lange Broadway–Karriere, in der er auch zweimal für den Tony, ein US–amerikanischer Theater– und Musicalpreis, nominiert wurde. Dabei wurde er 1968 als Bester Darsteller in einem Musical für «How Now, Dow Jones» und 1969 als Hauptdarsteller in einem Theaterstück für Woody Allens «Play It Again, Sam» gewürdigt.