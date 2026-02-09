Star-Cast geht sich in schwarzer Komödie «The Worst» an den Kragen

Ein Abendessen unter Reichen eskaliert

Die Geschichte dreht sich um die elitäre Emily Fisher (Vikander) und ihren Mann Max, die ihre ebenso wohlhabenden Freunde in ihr neues Château in Frankreich einladen. Unter den Gästen befinden sich Menschen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können: Holly (Knightley) ist eine glücklose Diversity–Beraterin, die sich mit allen in die Haare kriegt. Danny (Dornan) wiederum ist ein schlagfertiger Talent–Agent, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit seiner prominenten Kundenliste angibt. Als der Abend aus dem Ruder läuft und dunkle Geheimnisse ans Licht kommen, gerät Kellnerin Niamh (Kellyman) mitten ins Chaos der feinen Gesellschaft.