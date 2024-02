Star der 80er Jahre: Wrestling-Ikone Virgil stirbt mit 61 Jahren

Laut der britischen BBC verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Ex–Wrestlers in den vergangenen Jahren zunehmend. Er erkrankte an Darmkrebs und Demenz, und erlitt eine Reihe von Schlaganfällen. In sozialen Netzwerken erinnerten Weggefährten an den Verstorbenen. «Ich bin schockiert und traurig über die Nachricht von Virgil. Ruhe in Frieden, mein Freund», schrieb etwa der ehemalige Wrestling–Star Jake «The Snake» Roberts (68) auf X (ehemals Twitter).