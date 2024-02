Star-Dirigent Seiji Ozawa im Alter von 88 Jahren gestorben

Der weltberühmte japanische Dirigent Seiji Ozawa ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Das berichten übereinstimmend japanische Medien unter Berufung auf ein Statement seines Managements. Demnach starb Ozawa in seinem Haus in der Hauptstadt Tokio bereits am 6. Februar 2024 an Herzversagen. Schon seit einigen Jahren hatte sich der begnadete Musiker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und kämpfte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen. 2010 nahm er sich nach der Diagnose Speiseröhrenkrebs zunächst eine Auszeit und kehrte erst 2013 wieder ans Pult zurück.