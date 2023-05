Nach Abschied von Los Angeles

Star-Moderator James Corden lässt es in seiner alten Heimat krachen

Nach acht langen Jahren als Moderator der legendären «Late Late Show» in den USA kehrte James Corden Anfang Mai 2023 wieder in seine alte Heimat London zurück. Dort scheint er keine Gelegenheit auszulassen, seine neu gewonnene Freiheit in vollen Zügen zu geniessen.