Star-Moderatorin Savannah Guthrie: Olympia-Aus wegen entführter Mutter

Seitdem läuft eine der grössten Vermisstensuchen des Bundesstaates. Rund 100 Ermittler des Pima County Sheriff's Office sind im Einsatz, das FBI wurde hinzugezogen. Sheriff Chris Nanos erklärte gegenüber NBC News, man gehe davon aus, dass die Seniorin «möglicherweise mitten in der Nacht mitgenommen wurde – das schliesst eine mögliche Entführung ein». Die Suche gestaltet sich schwierig. Laut Ermittlern gibt es technische Probleme mit den Überwachungskameras am Haus von Nancy Guthrie, was die Auswertung von Videomaterial aus den kritischen Nachtstunden erschwert. Auch die Nachbarschaft bietet kaum Anhaltspunkte: Die Gegend hat wenig Strassenbeleuchtung, und dichte Vegetation behindert die Kameras der Anwohner.