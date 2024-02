Star-Produzent Nico Hofmann verlässt die UFA

«Ich fange noch einmal ganz neu an»

Der «Bild»–Zeitung sagte der Star–Produzent zu seiner Entscheidung: «Ich fange noch einmal ganz neu an. Das ist nach fast vier Jahrzehnten im Filmgeschäft auch für mich sehr aufregend. Aber ich kehre zurück zu meinen Wurzeln und zu meiner grossen Leidenschaft: dem Filmemachen. In den vergangenen Jahren blieb mir in meiner Funktion als CEO der Ufa oft zu wenig Zeit, um wirklich kreativ zu sein. Das werde ich jetzt ändern – und darauf freue ich mich schon sehr.»