Star-Tenor Jonas Kaufmann singt bei Franz-Beckenbauer-Gedenkfeier

Diese Stars kommen in die Allianz Arena

Bereits im Vorfeld kündigten sich zahlreiche Stars für die Veranstaltung in München an, viele berühmte Persönlichkeiten und Weggefährten werden dann in der Allianz Arena vor Ort sein. So zum Beispiel auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65), Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (68), der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (57) und Bayern–Legenden wie Franz «Bulle» Roth (77), Bastian Schweinsteiger (39), Philipp Lahm (40), Michael Ballack (47), Lothar Matthäus (62), Uli Hoeness (72), Klaus Augenthaler (66) oder Paul Breitner (72). Auch Tennis–Idol Boris Becker (56) wird erwartet. Mehrere deutsche TV–Sender werden am Freitagnachmittag berichten, darunter das Erste, das BR Fernsehen, RTL und n–tv.