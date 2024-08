«Star Trek»-Schauspielerin Patti Yasutake ist dem Krebs erlegen

Bekannt wurde die gebürtige Kalifornierin mit abgeschlossenem Studium der Theaterwissenschaften weltweit vor allem durch ihre Nebenrolle der Alyssa Ogawa in «Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert». Neben ihren Auftritten ab der vierten Staffel der Serie übernahm Yasutake den Part auch in den Filmen «Star Trek – Treffen der Generationen» (1994) und «Star Trek – Der erste Kontakt» (1996). Zu ihren weiteren TV–Auftritten gehörten unter anderem Rollen in «The Closer» oder in der erfolgreichen Krankenhausserie «Grey's Anatomy».