«Star Trek: Section 31»: Dreh zum Spin-off endlich gestartet

Die 61–Jährige, die letztes Jahr für das Multiversums–Meisterwerk «Everything Everywhere All at Once» mit dem Academy Award als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, wirkte ab der ersten Episode aus dem Jahr 2017 in «Star Trek: Discovery» mit. Die Erfolgsserie begründete auf dem Streamingdienst Paramount+ (zuvor CBS All Access) das «Star Trek»–Serienuniversum im Streaming–Zeitalter neu.