«Star Trek»-Serien «Strange New Worlds» und «Lower Decks» verlängert

Paramount+ hat die «Star Trek»-Flaggschiff-Serie «Strange New Worlds» verlängert. Wie der Streamingdienst unter anderem auf Twitter bekannt gegeben hat, wird die 2022 angelaufene Show rund um Fan-Liebling Captain Christopher Pike (Anson Mount, 50) und die Crew des Raumschiffs Enterprise auch eine dritte Staffel erhalten. Im gleichen Atemzug gab Paramount+ bekannt, dass die zweite Staffel der Serie in Deutschland und dem Rest der Welt am 15. Juni dieses Jahres starten wird.