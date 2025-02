«Star Wars»-Chefin Kathleen Kennedy tritt nicht ab

Kathleen Kennedy arbeitet weiter für Lucasfilm

Nun aber das Dementi von Kathleen Kennedy. Sie räumt zwar ein, Treffen mit Disney–Boss Bob Iger (74) und dessen Vize Alan Bergman gehabt zu haben. Darin sei es auch um die Frage ihrer Nachfolge gegangen. Dazu werden sie in ein paar Monaten oder Jahren eine Entscheidung treffen. Aber noch bleibe sie an Bord und arbeite an kommenden Projekten. Darunter ist der Film «The Mandalorian and Grogu», ein Kinoableger der Disney+–Serie «The Mandalorian».