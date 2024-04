«Star Wars»-Darsteller Billy Dee Williams verteidigt Blackfacing

Williams sieht dies anscheinend anders. In einer Ausgabe von «Club Random with Bill Maher» sprechen die beiden über den britischen Schauspieler Laurence Olivier (1907–1989) und dessen Rolle des Othello mit Blackface in einer Verfilmung des Shakespeare–Stücks aus dem Jahr 1965. Williams sei vor Lachen geradezu umgefallen, als er dies gesehen habe. «Er hat seinen Hintern herausgestreckt und ist so herumgelaufen, weil Schwarze Menschen angeblich grosse Hintern haben sollen. [...] Ich fand es urkomisch. Ich habe es geliebt. Ich liebe so etwas.»