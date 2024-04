«Star Wars»-Macherin Leslye Headland verrät Details zu «The Acolyte»

Am 5. Juni startet die mit Spannung erwartete nächste «Star Wars»–Serie «The Acolyte» in Deutschland auf Disney+. Die Streaming–Serie, für die «Matrjoschka»–Co–Serienschöpferin Leslye Headland (44) verantwortlich zeichnet, spielt rund 100 Jahre vor den Ereignissen aus «Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung». Der von «Squid Game»–Star Lee Jung–jae (51) gespielte Jedi–Meister Sol untersucht in der Sci–Fi–Show eine rätselhafte Verbrechensserie, und stösst dabei auf erschreckende Geheimnisse.