«Star Wars Outlaws» und mehr: Die Highlights der Gamescom

Überleben in der Wüste in «Dune Awakening»

Von der Fantasy–Wüste geht es weiter in die Weltraum–Wüste. In "Dune Awakening« müssen Spieler auf einem Wüstenplaneten überleben. Das Spiel basiert auf dem »Dune«–Franchise, umfasst aber nicht die Handlung aus den Büchern oder Filmen. Stattdessen erzählt es eine alternative Geschichte, in der Paul Atreides – in »Dune: Part Two" gespielt von Timothée Chalamet (28) – nie geboren wurde.