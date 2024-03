«Star Wars»-Schauspieler Michael Culver mit 85 Jahren verstorben

Culver war bereits in den frühen 1960er–Jahren ein gefragter Darsteller. So war er unter anderem in den beiden James–Bond–Filmen «Liebesgrüsse aus Moskau» (1963) und «Feuerball» (1965) an der Seite von 007 Sean Connery (1930–2020) in kleineren Rollen zu sehen. Auch in der britischen Kultserie «Mit Schirm, Charme und Melone» spielte der in Hampstead geborene Darsteller mit. Insgesamt wirkte Culver in insgesamt 130 Produktionen mit, zuletzt hauptsächlich in britischen TV–Produktionen.