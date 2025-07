«Star Wars»-Schöpfer George Lucas feiert Premiere bei der Comic-Con

Obwohl er mit «Star Wars» seit fast 50 Jahren die Nerd–Kultur prägt: George Lucas (81) besuchte am Wochenende zum ersten Mal die Comic–Con in San Diego. Die seit 1970 in Kalifornien veranstaltete Messe für Popkultur ist die grösste ihrer Art. Bei seiner Premiere stellte sich Lucas gemeinsam mit seinem Regiekollegen Guillermo del Toro (60) und «Star Wars»–Ausstatter Doug Chiang den Fragen von Moderatorin Queen Latifah (55).