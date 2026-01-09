«Star Wars: Starfighter»: Tom Cruise drehte Lichtschwert-Szene

Tom Cruise ruinierte seine Schuhe im Schlamm

Cruise watete kurzerhand durch den schlammigen Teich am Set und übernahm die Regie für einen Teil der Szene. «Letzte Woche war Steven Spielberg hier. Und jetzt schwingt Tom Cruise eine Kamera – und ruiniert dabei seine sehr schönen Schuhe», erinnerte sich Levy laut «New York Times» an den besonderen Drehtag. Levy zeigte sich begeistert von Cruises spontanem Einsatz: «Wenn man den Film sieht, weiss man, dass ein Teil davon von Tom Cruise gedreht wurde. Wie cool ist das bitte?», so der Regisseur.