«Star Wars»: Startdatum für «The Mandalorian & Grogu» bekannt

Daneben vermeldet der «Hollywood Reporter», dass James Mangolds (60) kommender «Star Wars»–Film «Dawn of the Jedi» einen weiteren Drehbuchautor gefunden hat. Beau Willimon (46), der bereits auf eine Emmy–Nominierung für das Verfassen einer Episode der umjubelten «Star Wars»–Streamingserie«Andor» zurückblicken kann, wird gemeinsam mit Regisseur Mangold am Film über die Ursprünge des Jedi–Ordens arbeiten. «Star Wars: Dawn of the Jedi» spielt 25.000 Jahre vor den aus den bisherigen Filmen und Serien bekannten Ereignissen, und damit so weit in der Vergangenheit der «Star Wars»–Galaxis wie noch nie zuvor.