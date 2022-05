«Star Wars»-Tag: Möge die App mit dir sein

In Anlehnung an die ikonische Jedi-Grussformel «May the force be with you!» (Dt. «Möge die Macht mit Dir sein!») feiern Fans weltweit am 4. Mai das «Star Wars»-Franchise. Egal ob Sith oder Jedi: Diese vier Apps sind das Richtige für galaktische Krieger, Kriegerinnen und solche, die es werden wollen.