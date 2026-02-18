«Star Wars»-Trailer mit Stargast: Martin Scorsese spricht eine Rolle

Scorsese leiht Charakter seine Stimme

Der neue Trailer von Lucasfilm zum ersten «Star Wars»–Kinofilm seit sieben Jahren zeigt den Kopfgeldjäger Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal (50), und Grogu alias Baby Yoda, wie sie auf zahlreiche neue Widersacher treffen. Etwa 20 Sekunden nach Beginn des Trailers ist eine Stimme klar zu erkennen: Regisseur Martin Scorsese spricht einen Ardennier – eine vierarmige, fellbedeckte Spezies. Scorseses Figur wirkt wie ein Ladenbesitzer und bricht das Gespräch abrupt ab, als Din Djarin nachhakt und ihn ausfragt.