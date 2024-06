«Star Wars» und mehr: Warfen diese Hollywood-Hits keinen Gewinn ab?

«Der Herr der Ringe»

Auch die zwischen 2001 und 2003 erschienene «Herr der Ringe»–Filmtrilogie erwies sich an den Kinokassen als unfassbarer Erfolg. Während die Produktion der Filme die Summe von 281 Millionen US–Dollar verschlang, kamen an den weltweiten Kinokassen 2,988 Milliarden Dollar Einspielergebnis zusammen – also knapp 3 Milliarden Dollar.