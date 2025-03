«Star Wars»-Veteran Clive Revill im Alter von 94 Jahren verstorben

Clive Revill (1930–2025) ist tot. Der neuseeländische Schauspieler ist im Alter von 94 Jahren verstorben, wie «The Hollywood Reporter» berichtet. Der in Wellington geborene Schauspielveteran war an Demenz erkrankt, hat seine Tochter Kate Revill dem US–Branchenmagazin erklärt. Demnach ist Revill bereits am 11. März in einer Pflegeeinrichtung in Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles, gestorben.