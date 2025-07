Starbesuch am Lido: Julia Roberts feiert Festivalpremiere in Venedig

Julia Roberts (57) wird mit ihrem neuen Film «After the Hunt» erstmals bei den Filmfestspielen von Venedig erwartet. In dem Thriller von «Challengers»–Regisseur Luca Guadagnino (53) spielt sie eine College–Professorin, die in einen Konflikt gerät, als eine Studentin einem Kollegen Übergriffigkeit vorwirft. Der Film läuft ausser Konkurrenz – und markiert zugleich Roberts' Debüt auf dem roten Teppich am Lido.