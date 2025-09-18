«Starfighter»: So sieht Ryan Gosling in seiner «Star Wars»-Rolle aus

«Star Wars: Starfighter» soll am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos starten. Zur Geschichte des Films liegen noch keine offiziellen Informationen vor. Er soll jedoch nach den Ereignissen des letzten Kinofilms «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» aus dem Jahr 2019 spielen – und somit zu einer Zeit nach dem Sieg des Widerstands über die Erste Ordnung. Jonathan Tropper («The Adam Project», 55) zeichnet für das Drehbuch verantwortlich.