Stargespickte Dinnerparty: Paris Jackson bezaubert in Venedig

Die Filmwelt blickt in dieser Woche nach Venedig, wo die Stars zur 82. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele strömen. Mit einem exklusiven Tom–Ford–Dinner wurde einmal mehr unter Beweis gestellt, dass das venezianische Festival nicht nur cineastisch, sondern auch modisch zu den spannendsten Ereignissen des Jahres gehört. Zwischen schimmernden Roben und dem unvergleichlichen Flair der Lagunenstadt fanden am Donnerstagabend im prachtvollen Palazzo Contarini Polignac Glamour und Kunst auf höchstem Niveau zusammen.