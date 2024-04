Starke Nicht-Farbe: All-White-Looks helfen gegen graue April-Tage

Heidi Klum (50) zeigte sich im Rahmen der Dreharbeiten zu «Germany's next Topmodel» unlängst in einem Anzug–Ensemble ganz in Weiss mit dunklen Nadelstreifen. Die weite Stoffhose mit High–Waist–Schnitt kombinierte sie mit einem knappen Crop–Top und dazu passendem Blazer. Auch ihre Pumps waren Weiss. Lediglich die silberne Kette und ihre roten Fingernägel sorgten für Farbtupfer in ihrem All–White–Look.