Starkes Finale für «Let's Dance»: RTL dominiert die Primetime

Was für ein furioser Abschluss für eine spannende 18. Staffel: Mit einer mitreissenden Finalperformance und grossem Publikumszuspruch holte sich nicht nur «Dancing Star 2025» Diego Pooth (21) den Sieg bei «Let's Dance», sondern auch der Sender RTL darf sich als Gewinner feiern: Das Finale holte den doppelten Primetime–Sieg in den werberelevanten Zielgruppen. Das teilte der Sender am Samstag in einer Pressemitteilung mit.