Starkoch Alexander Kumptner: «Meine Freundin ist sehr verständnisvoll»

Ihre neue Kochsendung «Doppelt kocht besser» startet im Juli. Was hat Sie am Format gereizt?

Alexander Kumptner: Als ich mitbekommen habe, um was es in dem Format geht, war ich direkt Feuer und Flamme. Es gibt so viele Kochformate, aber meines ist eben nicht nur eine Kochshow. Das Kochen ist quasi nur der Rahmen der Sendung. Aber im Grunde geht es um zwischenmenschliche Beziehungen von Liebespaaren, Geschwistern, bei Freunden, zwischen Eltern und Kindern. Bei «Doppelt kocht besser» treten pro Folge drei Paare im Wettkampf an. Ich gebe ein Gericht vor und erkläre es dem Teammitglied, das kochaffiner ist. Diese Person darf sich aber keine Notizen machen und sitzt dann mit einem Mikrofon in einem Nebenraum und leitet über einen Knopf im Ohr seine Partnerin oder seinen Partner an, der am Herd steht.