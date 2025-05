Starkoch Alfons Schuhbeck vorübergehend in Freiheit

Schuhbeck muss im Juni vor Gericht

Wie bereits im Februar bekannt wurde, wird Schuhbeck in ebenjenem Monat erneut der Prozess gemacht. Das Oberlandesgericht München teilte mit, die 12. Grosse Strafkammer (Wirtschaftsstrafkammer) habe «mit Beschluss vom 05.02.2025 die Anklage der Staatsanwaltschaft München I gegen den Angeklagten Alfons S. wegen Subventionsbetrugs u.a. zur Hauptverhandlung zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet». Vier Hauptverhandlungstermine wurden anberaumt – der erste am 24. Juni 2025, der letzte am 14. Juli 2025.