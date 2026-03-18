Starkoch Ali Güngörmüş will nicht zur DFB-Elf: «Die zahlen nicht gut!»

Dabei wäre die Affinität zum Fussball durchaus vorhanden. Güngörmüş, der bekennender Fussball–Fan ist, verrät, dass er dem Thema einmal tatsächlich nahegekommen war: «Ich war mal mit Sankt Pauli im Gespräch.» Aus dem Engagement beim legendären Hamburger Kiezclub wurde jedoch nichts und nach seinem Weggang aus der Hansestadt verlief diese Möglichkeit im Sand. Heute lebt und arbeitet Güngörmüş in München, wo er sein eigenes Restaurant «Pageou» führt.