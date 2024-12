Starkoch Johann Lafer gibt seine Tipps für das perfekte Weihnachtsmenü

Kaum an einem Feiertag steht Essen so sehr im Mittelpunkt wie an Weihnachten. Jede Familie hat ihre traditionellen Klassiker, auf die man sich Jahr für Jahr freut. Ein festliches Menü bedeutet oft aber auch Hektik und Stress für diejenigen, die in der Küche am Werk sind. Wie gelingt es, die richtige Balance zwischen Genuss und Gelassenheit zu finden und wie bringt man Innovation in traditionelle Gerichte? Sternekoch Johann Lafer (67) gibt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news seine besten Tipps für ein gelungenes Feiertagsmenü und teilt das Rezept für seine berühmte «Ente à l'Orange».