Stars beim Super Bowl 2024: Wen holt Usher auf die Bühne?

Das US–Promi–Portal berichtete zudem, dass auch Justin Bieber (29) von Usher eingeladen werden könnte. Insidern zufolge habe es direkte Gespräche über einen gemeinsamen Auftritt zwischen den beiden gegeben. Laut «Page Six» soll sich Bieber derzeit tatsächlich in Las Vegas aufhalten. Er sei demnach am Samstag per Privatjet in Begleitung von Kim Kardashian (43), Khloé Kardashian (39) und Kendall Jenner (28) eingeflogen.