Stars feiern Comeback von Planet Hollywood in New York

Offenbar ist Planet Hollywood dabei, sich mehr an den Zeitgeist anzupassen. So finden sich beispielsweise in der neuen Restaurantfiliale in New York keine Erinnerungsstücke aus Filmen mehr an den Wänden, sondern stattdessen hochauflösende Bildschirme, die die Besucher in andere Welten entführen und ihnen Filme und Musikvideos zeigen. «Man kann plötzlich in einem wunderschönen Wald sein oder man ist in einer alten Cowboy–Stadt und Lil Nas spielt. Und dann geht es weiter zu Jelly Roll und dann Taylor Swift», erklärt Gründer Robert Earl in der «New York Post».