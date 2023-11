«Stars in der Manege»: Mit diesen Promis geht die Show weiter

«Stars in der Manege» geht weiter. Das hat der Sender Sat.1 nun verkündet. Im Dezember (8., 9., 15. und 16.12.) werde es mit Jörg Pilawa (58), der als Zirkusdirektor durch die Sendungen führt, die Aufzeichnung von vier Prime–Time–Shows geben, heisst es in der Mitteilung. Die Ausstrahlung von «Stars in der Manege» soll 2024 in Sat.1 folgen.