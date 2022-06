Stars trauern um Rapper Trouble: US-Musiker wurde 34 Jahre alt

Trauer bei Rap-Kollegen

Zahlreiche Kollegen trauern um den Musiker. Der Rapper und Musikproduzent Mike Will Made It, mit dem Trouble eng zusammenarbeitete, erinnerte in emotionalen Worten an ihn. «Troubles Persönlichkeit erhellte einen Raum, und seine Gespräche liessen einen kreativer werden (...). Sein Akzent, sein Dialekt und sein Charisma waren ein ständiger Gesprächsstoff, wenn wir uns unterhielten, meist mit viel Gelächter», schrieb er in einer Instagram-Story. In einem Post wandte er sich zudem direkt an Trouble: «Ich bin glücklich, dich getroffen, mit dir gelacht und mit dir Geschichte geschrieben zu haben.»