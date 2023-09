Stars um Mick Jagger beim Staatsbankett für König Charles in Paris

Stars um Mick Jagger kämpfen mit dem Wind

Die geladenen französischen und englischen Prominenten hatten bei ihrer Ankunft im Innenhof des Schlosses zunächst mit den widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen. Denn am Mittwoch herrschte in Paris stürmisches Wetter, das nicht nur Stones–Frontmann Jagger die Frisur verwehte. Der 80–jährige Superstar, der in Frankreich ein Schloss besitzt, erschien in schwarzem Smoking und weissem Hemd sowie einem grauen Schal. Seine 36–jährige Freundin Melanie Hamrick gab in einem figurbetonten schwarzen Kleid mit umwerfendem silbernem Umhang eine überaus elegante Figur ab.