Stars und Kollegen trauern um NDR-Legende Carlo von Tiedemann

Der ehemalige «Tagesschau»–Sprecher Jan Hofer (75) schrieb bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit Carlo von Tiedemann: «Lieber Carlo, wir kannten uns fast 50 Jahre. Als ich in Hamburg anfing, warst du schon ein gestandener Fernsehmann.» Er sei sehr traurig, von einem «lieben Gefährten» Abschied nehmen zu müssen, erklärte Hofer weiter. Er sei in Gedanken bei der Familie des verstorbenen Kollegen. «Hoffe, Ihr kommt gut über die schweren Stunden. Ich werde dich so wie auf diesem Foto in Erinnerung behalten. R.I.P.»