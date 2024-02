Stars wie Jamie Lee Curtis und Mark Hamill trauern um Richard Lewis

Der «Strumpfhosen»–Held kämpfte erfolgreich gegen Alkoholismus

Am 28. Februar war bekannt geworden, dass der legendäre Stand–up–Komiker einen Tag zuvor in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben ist. Als Todesursache wurde ein Herzinfarkt angegeben. Nach seinen Anfängen in der Stand–up–Szene der 1970er und 80er Jahre trat er zunehmend im US–Fernsehen und in Hollywoodfilmen auf. Er spielte in Mel Brooks' (97) erfolgreicher Filmparodie «Robin Hood – Helden in Strumpfhosen» den neurotischen Prinzen John und in dem düsteren Alkoholiker–Drama «Leaving Las Vegas» mit. Er wurde im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, und war nach einem langen Kampf gegen Alkoholismus und Drogenproblemen nach eigenen Angaben seit fast 30 Jahren trocken. Vor knapp einem Jahr hatte Lewis bekannt gegeben, an Parkinson erkrankt zu sein. Daraufhin hatte er seine Stand–up–Karriere beendet.