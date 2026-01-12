Stars wie Mark Ruffalo protestieren bei den Golden Globes gegen ICE

Marvel–Star Mark Ruffalo (58) gehörte zu den prominentesten Trägern des schwarz–weissen Pins. Im Gespräch mit «USA Today» erklärte der Schauspieler den Hintergrund: «Das ist für Renee Nicole Goode, die ermordet wurde.» Die Frau war am 7. Januar in Minneapolis von einem ICE–Beamten in ihrem Auto erschossen worden. Auch Keith Porter, ein Mann aus Los Angeles, kam an Silvester durch einen ICE–Agenten ums Leben, der sich nicht im Dienst befand.