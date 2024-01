«Starsky and Hutch»-Star David Soul im Alter von 80 Jahren gestorben

Auch als Musiker erfolgreich

Soul wirkte zudem in über 50 Folgen der Western–Serie «Here Come the Brides» mit und geriet in "Calahan« von 1973 mit Clint Eastwoods (93) »Dirty Harry« aneinander. Seinen letzten Auftritt in einem Kinofilm hatte der Schauspieler 2013 in dem Film »Drecksau", unter anderem an der Seite von James McAvoy (44).