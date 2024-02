Start der Berlinale: Wer kommt und wer darf hoffen?

In der deutschen Bundeshauptstadt findet auch in diesem Jahr wieder die Berlinale statt. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, die vom 15. bis zum 25. Februar laufen, werden in diesem Jahr einige hochkarätige Stars und Filmschaffende erwartet. So erhält Star–Regisseur Martin Scorsese (81) den Goldenen Ehrenbären, und wird auch selbst zugegen sein. Daneben geben sich zahlreiche bekannte Gesichter der Filmwelt die Ehre und stellen spannende neue Werke vor.