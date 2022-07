Start der Frauen-EM: Die grössten Stars unter den Fussballerinnen

Das Runde muss ab dem heutigen 6. Juli wieder ins Eckige, denn am Mittwochabend beginnt die Fussball-Europameisterschaft der Frauen in England. In Manchester treffen die Gastgeberinnen auf ihre Konkurrentinnen aus Österreich. Das Erste beginnt um 20:15 Uhr mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff ertönt um 21:00 Uhr. Deutschland steigt am Freitag ins Geschehen ein. Dies sind fünf der grössten Stars, die während des Turniers auflaufen werden.